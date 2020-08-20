Свидетель защиты Ефремова оказался слеп на один глаз

https://static.news.ru/photo/637f0064-e2f3-11ea-98c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Свидетель со стороны Михаила Ефремова, заявивший, что актёр сидел на пассажирском сидении в момент ДТП, оказался слеп на один глаз.

Александр Кобец подтвердил, что испытывает проблемы со зрением. Он добавил, что плохо видит государственного обвинителя, который сидит от него в двух метрах.

У меня проблемы со зрением, на одном глазе минус три, правым не вижу, — признался мужчина, отвечая на вопрос прокурора, почему он не водит машину.

Кроме того, свидетель признался, что в тот день употреблял алкогольные напитки.

Я в тот день пил пиво с приятелем в одном из дворов. После этого мы пошли гулять с ним и стали очевидцами аварии. В тот момент я не знал, кто такой Ефремов, и не понял, что это он. Но сейчас я узнаю его — он сидел там, в машине на пассажирском сиденье. Его волосы тогда похожи были на волосы Аллы Пугачёвой, — отметил Кобец.

Ранее Эльман Пашаев, адвокат артиста, зачитал во время заседания в Пресненском суде показания свидетеля Александра Кобеца, который был очевидцем аварии. Адвокат утверждает, что этот человек случайно оказался первым на месте происшествия.

8 июня актёр за рулём внедорожника Jeep Grand Cherokee врезался на Садовом кольце в курьерский фургон. Его водитель, сотрудник службы доставки Сергей Захаров скончался в реанимации. Экспертиза показала наличие в крови Ефремова наркотиков. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

Как писал NEWS.ru, эксперт Юрий Фиалко во время допроса по делу Михаила Ефремова в Пресненском суде заявил, что экспертиза двух автомобилей, которая проведена ЭКЦ МВД и есть в материалах дела, недостаточно полная. Он составил отзыв на это исследование. Фиалко подчёркивал, что не оспаривает выводов экспертов, а лишь указывает, что необходима комплексная экспертиза, «так как машина Grand Cherokee напичкана электроникой».