Ленивый салат с авокадо и фетой! Просто все смешал, а вкус как в ресторане! Этот легкий и питательный салат сочетает нежную текстуру авокадо, солоноватую фету и хрустящие овощи. Идеальный вариант для полезного перекуса или легкого ужина!
Ингредиенты (на 2–3 порции):
- авокадо — 1 шт.;
- красный лук — ½ шт.;
- листовой салат — 1 пучок;
- помидоры — 2 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- сыр фета — 100 г;
- красный сладкий перец — 1 шт.;
- маслины — 15–20 шт.;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- лимонный сок — 2 ч. л.;
- петрушка — несколько веточек;
- соль, перец, орегано — по вкусу.
Приготовление
1. Листья салата замочите в холодной воде на 10 минут, затем обсушите. Порвите руками на крупные куски.
2. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте кубиками. Сбрызните лимонным соком. Помидоры нарежьте дольками, огурец — кружочками. Перец очистите от семян и нашинкуйте соломкой.
3. В большой миске смешайте салатные листья, авокадо, помидоры, огурец и перец. Добавьте маслины и тонко нарезанный красный лук.
4. Сверху выложите кубики феты. Полейте оливковым маслом, лимонным соком, посыпьте орегано и рубленой петрушкой. Аккуратно перемешайте, стараясь не повредить ингредиенты.
Ранее мы делились рецептом из нута и баклажан — вкуснее салата вы не ели! Хит весеннего похудения.