Ленивый салат с авокадо и фетой! Просто все смешал, а вкус как в ресторане

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивый салат с авокадо и фетой! Просто все смешал, а вкус как в ресторане! Этот легкий и питательный салат сочетает нежную текстуру авокадо, солоноватую фету и хрустящие овощи. Идеальный вариант для полезного перекуса или легкого ужина!

Ингредиенты (на 2–3 порции):

авокадо — 1 шт.;

красный лук — ½ шт.;

листовой салат — 1 пучок;

помидоры — 2 шт.;

огурец — 1 шт.;

сыр фета — 100 г;

красный сладкий перец — 1 шт.;

маслины — 15–20 шт.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

лимонный сок — 2 ч. л.;

петрушка — несколько веточек;

соль, перец, орегано — по вкусу.

Приготовление

1. Листья салата замочите в холодной воде на 10 минут, затем обсушите. Порвите руками на крупные куски.

2. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте кубиками. Сбрызните лимонным соком. Помидоры нарежьте дольками, огурец — кружочками. Перец очистите от семян и нашинкуйте соломкой.

3. В большой миске смешайте салатные листья, авокадо, помидоры, огурец и перец. Добавьте маслины и тонко нарезанный красный лук.

4. Сверху выложите кубики феты. Полейте оливковым маслом, лимонным соком, посыпьте орегано и рубленой петрушкой. Аккуратно перемешайте, стараясь не повредить ингредиенты.

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