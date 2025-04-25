Ленивый салат с авокадо и фетой! Просто все смешал, а вкус как в ресторане! Этот легкий и питательный салат сочетает нежную текстуру авокадо, солоноватую фету и хрустящие овощи. Идеальный вариант для полезного перекуса или легкого ужина!

Ингредиенты (на 2–3 порции):

  • авокадо — 1 шт.;
  • красный лук — ½ шт.;
  • листовой салат — 1 пучок;
  • помидоры — 2 шт.;
  • огурец — 1 шт.;
  • сыр фета — 100 г;
  • красный сладкий перец — 1 шт.;
  • маслины — 15–20 шт.;
  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • лимонный сок — 2 ч. л.;
  • петрушка — несколько веточек;
  • соль, перец, орегано — по вкусу.

Приготовление

1. Листья салата замочите в холодной воде на 10 минут, затем обсушите. Порвите руками на крупные куски.

2. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте кубиками. Сбрызните лимонным соком. Помидоры нарежьте дольками, огурец — кружочками. Перец очистите от семян и нашинкуйте соломкой.

3. В большой миске смешайте салатные листья, авокадо, помидоры, огурец и перец. Добавьте маслины и тонко нарезанный красный лук.

4. Сверху выложите кубики феты. Полейте оливковым маслом, лимонным соком, посыпьте орегано и рубленой петрушкой. Аккуратно перемешайте, стараясь не повредить ингредиенты.

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