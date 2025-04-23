Баночка нута и баклажан — вкуснее салата вы не ели! Хит весеннего похудения

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Баночка нута и баклажан — вкуснее салата вы не ели! Это настоящий низкокалорийных хит весеннего похудения. Этот сытный и ароматный салат станет идеальным полезным перекусом или лёгким ужином. Сочетание нежного нута, запечённых овощей и чеснока создаёт потрясающий вкус!

Ингредиенты (на 3–4 порции):

1 банка консервированного нута;

2 баклажана;

2 красных перца;

1 головка чеснока;

1 пучок петрушки;

3 ст. л. подсолнечного масла;

соль, перец по вкусу.

Приготовление

1. Овощи. Баклажаны и перец вымойте, разрежьте пополам. Чеснок очистите от верхней шелухи. Выложите на противень, сбрызните 2 ст. л. масла. Запекайте при 220 °C 35–40 минут до мягкости.

2. Нут просто промойте. Очистите запечённые овощи от кожицы, нарежьте кубиками.

3. Смешайте с нутом, добавьте измельчённую петрушку и выдавленный чеснок. Полейте оставшимся маслом (включая то, в котором запекался чеснок), посолите, поперчите.

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