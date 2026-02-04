Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 22:27

Свежая версия салата с крабовыми палочками: легко приготовить даже после работы за 10 минут

Фото: D-NEWS.ru
Эту свежую версию салата с крабовыми палочками легко приготовить даже после работы — нарезка ингредиентов отнимет максимум 10 минут вашего времени.

Для приготовления понадобится: 1 упаковка крабовых палочек, 1 крупный болгарский перец, 2 средних мясистых помидора, 100 г твердого сыра, майонез, соль, черный перец по вкусу. Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками или соломкой. Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой. Помидоры — средними кубиками. Если они слишком водянистые, можно удалить семена. Сыр натрите на крупной терке. В салатнице соедините все подготовленные ингредиенты. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу, перемешайте. Дайте салату постоять в холодильнике 10 минут, чтобы вкусы соединились. Перед подачей украсьте свежей зеленью. Этот салат лучше съесть сразу, чтобы овощи остались максимально хрустящими.

Ранее стало известно, как приготовить салат с морской капустой: полезная и быстрая закуска к обеду или ужину.

салаты
рецепты
крабовые палочки
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
