Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 07:45

Свекольный салат «по-домашнему, но с вау-эффектом»: лук жарим — и вкус улетает в космос

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот простой свекольный салат выручает, когда хочется чего-то яркого и сытного без лишней возни. Фишка — в обжаренном луке: он делает вкус глубже и насыщеннее, превращая обычные продукты в почти праздничное блюдо.

Ингредиенты:

  • свекла отварная — 2-3 шт.;
  • лук репчатый — 1-2 шт.;
  • огурцы соленые — 1-2 шт.;
  • майонез — по вкусу;
  • масло растительное — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Свеклу удобно приготовить заранее: отварить, запечь или взять готовую. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до мягкости и легкой румяности, затем остудите. Свеклу натрите на крупной терке, огурцы — тоже, слегка отожмите лишний рассол. Смешайте все в миске, добавьте соль, перец и заправьте майонезом.

Салат получается сочным, ароматным и очень сытным. Его можно подать как самостоятельное блюдо, намазать на хлеб или предложить к гарниру — съедается до последней ложки.

Советские домашние рецепты — это кладезь простых, но невероятно вкусных десертов. Торт «Чебурашка» — один из таких: готовится из доступных продуктов, легко повторяется, а результат радует видом и вкусом.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
кулинария
Марина Макарова
М. Макарова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.