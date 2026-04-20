Свекольный салат «по-домашнему, но с вау-эффектом»: лук жарим — и вкус улетает в космос

Свекольный салат «по-домашнему, но с вау-эффектом»: лук жарим — и вкус улетает в космос

Этот простой свекольный салат выручает, когда хочется чего-то яркого и сытного без лишней возни. Фишка — в обжаренном луке: он делает вкус глубже и насыщеннее, превращая обычные продукты в почти праздничное блюдо.

Ингредиенты:

свекла отварная — 2-3 шт.;

лук репчатый — 1-2 шт.;

огурцы соленые — 1-2 шт.;

майонез — по вкусу;

масло растительное — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Свеклу удобно приготовить заранее: отварить, запечь или взять готовую. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до мягкости и легкой румяности, затем остудите. Свеклу натрите на крупной терке, огурцы — тоже, слегка отожмите лишний рассол. Смешайте все в миске, добавьте соль, перец и заправьте майонезом.

Салат получается сочным, ароматным и очень сытным. Его можно подать как самостоятельное блюдо, намазать на хлеб или предложить к гарниру — съедается до последней ложки.

