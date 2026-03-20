20 марта 2026 в 07:00

Свекольный салат, который исчезает со стола первым: секрет — в ароматной заправке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда самые простые продукты могут удивить вкусом, если добавить к ним правильную заправку. Этот свекольный салат получается нежным, сочным и очень ароматным. Особый соус работает как легкий маринад: он объединяет ингредиенты и делает вкус овощей ярче и насыщеннее.

Ингредиенты:

  • свекла — 2 шт.;
  • кукуруза консервированная — 1 банка (около 200 г);
  • капуста пекинская — 120 г;
  • петрушка — 10–15 г.
  • Для заправки:
  • растительное нерафинированное масло — 2–3 ст. л. (30–40 мл);
  • сок лимона — 2 ст. л. (30 мл);
  • чеснок — 2 зубчика (10 г);
  • горчица нежная — 1 ч. л. (5 г);
  • соль — 1/2 ч. л. (3 г, по вкусу);
  • черный молотый перец — щепотка.

Приготовление

Свеклу заранее отварите или запеките до мягкости, остудите и очистите. Натрите на крупной терке или на терке для корейской моркови — так салат получится особенно аппетитным. Пекинскую капусту нашинкуйте тонкой соломкой, петрушку мелко нарежьте, а с кукурузы слейте жидкость.

Для заправки смешайте растительное масло, лимонный сок, пропущенный через пресс чеснок, горчицу, соль и перец. Соедините в большой миске свеклу, кукурузу, капусту и зелень. Полейте салат ароматной заправкой и аккуратно перемешайте.

Дайте блюду постоять 5–10 минут — за это время ингредиенты «подружатся», а вкус станет еще ярче. Получается легкий, сочный и очень домашний салат.

Ранее сообщалось, что у многих хозяек слоеные пироги получаются вкусными сверху, но снизу часто остаются влажными из-за сока начинки. Есть простой кухонный прием, который помогает этого избежать.

Проверено редакцией
Марина Макарова
