Свекольный салат, который исчезает со стола первым: секрет — в ароматной заправке

Иногда самые простые продукты могут удивить вкусом, если добавить к ним правильную заправку. Этот свекольный салат получается нежным, сочным и очень ароматным. Особый соус работает как легкий маринад: он объединяет ингредиенты и делает вкус овощей ярче и насыщеннее.
Ингредиенты:
- свекла — 2 шт.;
- кукуруза консервированная — 1 банка (около 200 г);
- капуста пекинская — 120 г;
- петрушка — 10–15 г.
- Для заправки:
- растительное нерафинированное масло — 2–3 ст. л. (30–40 мл);
- сок лимона — 2 ст. л. (30 мл);
- чеснок — 2 зубчика (10 г);
- горчица нежная — 1 ч. л. (5 г);
- соль — 1/2 ч. л. (3 г, по вкусу);
- черный молотый перец — щепотка.
Приготовление
Свеклу заранее отварите или запеките до мягкости, остудите и очистите. Натрите на крупной терке или на терке для корейской моркови — так салат получится особенно аппетитным. Пекинскую капусту нашинкуйте тонкой соломкой, петрушку мелко нарежьте, а с кукурузы слейте жидкость.
Для заправки смешайте растительное масло, лимонный сок, пропущенный через пресс чеснок, горчицу, соль и перец. Соедините в большой миске свеклу, кукурузу, капусту и зелень. Полейте салат ароматной заправкой и аккуратно перемешайте.
Дайте блюду постоять 5–10 минут — за это время ингредиенты «подружатся», а вкус станет еще ярче. Получается легкий, сочный и очень домашний салат.
