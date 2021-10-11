Сурков рассказал, как может измениться демократия

С развитием компьютерных технологий на смену «человеческому государству» придёт «безлюдная демократия». Такой прогноз дал в своей статье на портале «Актуальные комментарии» бывший первый замглавы Администрации президента РФ Владислав Сурков.

По его мнению, в будущем все пoлитические решения можно будет делегировать искусствeнному интеллекту. Новую форму, которая возникнет «в результатe неизбежной цифровизации и роботизации политической системы», Сурков называет «безлюднoй демократией».

Безлюдная демократия станет высшей и финальной формой человеческой государственности в преддверии эры машин. На её платформе выстроится линейка вторичных и промежуточных моделей политического существования — карликовая сверхдержава, экологическая диктатура, постпатриотическое сообщество, виртуальная республика, — написал он.

Сурков отметил, что граждане такой страны будут юридически обитать в её суверенном цифровом облаке, а физически — в «обычном государстве» как иностранцы. При этом государственность будет уже не «по любви к отечеству», а «по расчёту».

Ранее Сурков сравнил Владимира Путина с основателем Римской империи Октавианом Августом.