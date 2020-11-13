Сурайкин заявил, что Россия рискует потерять Арктику из-за Чубайса

https://static.news.ru/photo/4189fa12-2732-11eb-8eb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfgang Jäkel/imagebroker.com/Global Look Press

Если Арктикой займётся председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, то Россия может потерять её, считает глава центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

По его словам, Чубайс является автором «грабической» приватизации, когда гражданам фактически «подсовывали эти псевдоваучеры», которые «обещали счастье, но в итоге ограбили всех».

Если его ещё назначат заниматься Арктикой, то мы её, скорее всего, потеряем. После Чубайса что-либо исправить бывает очень трудно, — подчеркнул Сурайкин.

Политик также заявил, что «все здравомыслящие люди», которые особенно придерживаются левых взглядов, относятся к главе «Роснано» негативно. Сурайкин выразил надежду, что с приходом на место Чубайса в корпорацию молодого бывшего министра транспорта Евгения Дитриха развитие компании пойдёт в гору, сообщает URA.RU.

Ранее стало известно о возможной отставке Чубайса из «Роснано». Ему якобы предложили «заняться Арктикой». Сам политик не подтвердил эту информацию.

Как писал NEWS.ru, ранее Чубайс сообщил, что Россия должна постепенно отказываться от нефтяной зависимости в экономике.