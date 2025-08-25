Суп-капучино с грибочками — на этот аромат сбегутся даже соседи

Суп-капучино с грибами — это изысканное блюдо, которое удивит не только вкусом, но и подачей. Нежный крем-суп с насыщенным грибным ароматом напоминает по консистенции воздушный кофейный напиток. Такой суп станет украшением любого обеда и порадует даже самых взыскательных гурманов.

Для приготовления понадобится: 1 картофель, 0,5 луковицы, 0,3 моркови, 1 зубчик чеснока, 4 шампиньона и 200 г белых грибов. Овощи и грибы обжаривают до мягкости, затем заливают 200 мл молока и доводят до кипения. Взбивают блендером до состояния воздушного крема, приправляют солью и перцем по вкусу.

Подают суп-капучино в чашках, украсив грибной пеной. Блюдо получается легким, но при этом сытным, с ярким лесным ароматом. Этот суп особенно хорош в холодное время года — он согревает и поднимает настроение.

