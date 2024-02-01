«Сухой секс»: американка раскрыла, как научилась достигать ярких оргазмов

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Американка Тони Лара в беседе с New York Post призналась, что отказалась от алкоголя и начала получать яркие оргазмы без лишних усилий. По словам женщины, раньше она употребляла спиртное перед свиданиями и близостью из-за волнения, однако в один момент она решила отказаться от подобных напитков и обнаружила, что ее сексуальная жизнь стала ярче.

Я стала более требовательной к партнерам. К тому же раньше, когда я пила, мне приходилось симулировать. Но во время «сухого» секса я поняла, что не хочу устраивать представления. И научилась достигать оргазмов, — поделилась Лара.

Психотерапевт Ли Филлипса подтвердила, что такой способ действительно существует. По ее словам, люди, отказавшиеся от спиртного, начинают оценивать интимную близость по-новому. В моменте алкоголь действительно может стимулировать возбуждение, однако потом это оборачивается другими неприятными проблемами, добавила эксперт.

Ранее психолог Лариса Панкина перечислила пять мифов о сексе, в которые верят как мужчины, так и женщины. Первое заблуждение, по ее словам, заключается в том, что женщина обязательно должна изображать «недоступность» для представителя сильного пола.