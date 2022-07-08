Судят чаще и не оправдывают: врач об уголовных делах против медиков Главврач Ногинской ЦРБ Лившиц: в России стало больше расследований в отношении медработников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России стало больше расследований в отношении медработников, сообщил главврач Ногинской центральной районной больницы Сергей Лившиц на конгрессе «Национальное здравоохранение — 2022», передаёт «360». За пять лет количество уголовных дел выросло в пять раз, а гражданских исков против медучреждений — в 3,5 раза, уточнил он. При этом оправдывают осуждённых традиционно очень редко.

В 2021 и 2022 году мы опять выйдем на опережающую статистику по количеству возбужденных уголовных дел, что особо нас беспокоит. <...> Статистика судебных решений по уголовным делам в отношении медработников тоже не очень радостная для нас, потому что количество оправдательных приговоров крайне мало и не имеет тенденции к росту, — сказал Лившиц.

В 2021 году суды не оправдали ни одного медика, в 2020 году — восемь из 230. Сейчас в определённой стадии уголовного процесса находятся больше двух тысяч медработников, это столько же, сколько всего врачей в Астраханской, Белгородской или Пензенской области.

NEWS.ru ранее изучил соотношение оправданий и осуждений в России, а также поговорил об этом с экспертами. Так, по мнению адвоката Искандера Фахретдинова, объяснять низкое количество оправдательных приговоров качеством предварительного следствия — чушь.