«Суды штампуют меру пресечения»: Меркачева о решениях по заключению в СИЗО Меркачева возмутилась решениями судов по заключению в СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ева Меркачева

В России существует проблема бессмысленных и жестоких арестов, с которой необходимо бороться, заявила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева в своей статье для MK.RU. По ее словам, суды выносят одинаковые решения по избранию меры пресечения, не обращая внимания на обстоятельства, в которых оказались подсудимые. Правозащитница возмутилась тем, что обвиняемые по экономическим статьям сидят в СИЗО годами, и поделилась историями двух людей, которые оказались в изоляторах по решению суда.

Суды по-прежнему «штампуют» меру пресечения, не обращая внимания на обстоятельства. <...> Проблема арестов — бессмысленных и жестоких — никуда не исчезла. Вероятно, она из тех, про которые нужно говорить много и долго, чтобы что-то решилось, — написала она.

Меркачева рассказала о 33-летнем создателе канала «Разоблачено» Айдаре Камалетдинове, который находится в СИЗО уже 2,5 года по обвинению в вымогательстве. Правозащитница обратила внимание, что суд поместил журналиста под стражу, несмотря на хорошие характеристики и наличие у него семьи и работы.

Судья каждые три месяца продлевала арест, пока не пришла к выводу, что необходимости в этом нет. И отпустила Айдара под домашний арест. Но счастье длилось недолго — ровно месяц. Выпустили его 17 октября 2023 года, а 17 ноября уже снова поместили в СИЗО. Причина возвращения Айдара под арест — протест прокурора, который был удовлетворен, — поделилась Меркачева.

Также член СПЧ привела в пример ситуацию вокруг уголовного дела в отношении экс-директора Музея славянской культуры Антона Голубцова, которого обвиняют в мошенничестве. По словам его супруги, 8 ноября исполнилось пять лет, как он находится в СИЗО.

Ранее судья Московского городского суда Наталия Никишина отчитала режиссера Евгению Беркович, после того как она пожаловалась на условия ее перевозки в другой город. Обвиняемая рассказала, что 25 ноября ее доставили из московского СИЗО в Петербург на прощание с умершей бабушкой и ей пришлось провести 25 часов в холодном автозаке без теплой одежды. Она также сообщила, что ей разрешили выйти в туалет всего дважды за это время.