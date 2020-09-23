Судмедэксперт назвал причину смерти аспирантки Ещенко

https://static.news.ru/photo/02a0b426-fd93-11ea-8091-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причиной смерти аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, стали выстрелы в голову с близкого расстояния. Об этом в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга заявил судмедэксперт.

Заведующий отделом судебной экспертизы бюро судмедэкспертизы Санкт-Петербурга Виктор Василенко стал последним свидетелем стороны обвинения. Он подтвердил ранее звучавшие в суде заключения о причинах смерти девушки — нескольких выстрелах в голову.

Выстрелы производились с близкого расстояния. От 15, 20, 30 сантиметров до 1,5 метра, — цитирует РИА Новости эксперта.

По его словам, голова и шея аспирантки имеют характерные повреждения от удушения.

Сторона обвинения закончила предъявлять доказательства. Переходим к стороне защиты, — объявила судья Юлия Максименко.

Ранее прокурор огласил в суде список вещей, обнаруженных в квартире Олега Соколова. На заседании гособвинитель сообщил о найденных в квартире на набережной Мойки пакете с человеческой головой, обрезе ТОЗ-17-01 с гильзой 5,6 миллиметра, десяти коробках с патронами, топоре и пиле. Там же были обнаружены вещи убитой девушки: удостоверение аспиранта, студенческий билет, а также выброшенные в мусорное ведро украшения со следами крови.

Историка Олега Соколова обвиняют в убийстве, а также незаконном приобретении и хранении оружия. Его задержали в ноябре 2019 года в Петербурге, когда он пытался избавиться от частей тела убитой им Ещенко, писал NEWS.ru.