Судимый за домогательство экс-чиновник устроился работать фитнес-тренером

https://static.news.ru/photo/7d8248b0-5a38-11eb-99b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

На сайте одного из новосибирских спортивных клубов появились гневные отзывы от клиентов. Они узнали, что один из тренеров раньше был чиновником и сидел в тюрьме за сексуальное домогательство семь лет назад. Дело тогда было громким, и Андрея Полякова (имя изменено) искали по всей стране.

Руководство в курсе, что у них уголовник работает? Да еще и по такой статье! Может, у вас еще и педофилы есть? — возмущаются недовольные клиентки, пишет «КП-Новосибирск».

Как оказалось, 10 лет назад сотрудники полиции искали извращенца, который домогался девушек в Нарымском сквере, а также возле подъездов рядом стоящих домов. Мужчина нападал на жертв и заставлял их раздеваться, а дело было зимой. После этого он расстёгивал ширинку, удовлетворял себя и уходил. Вычислили злодея из-за шарфа, которым он прикрывал лицо, но в один момент слетел. Андрея запомнила одна из пострадавших. Она описала его оперативникам, и по фотороботу его нашли.

Поляков в тот момент занимал должность замначальника отдела по делам молодёжи и спорта одной из районных администраций. Уголовное дело возбудили по статье «Насильственные действия сексуального характера», но сам подозреваемый пропал. Поймали Полякова в Москве два года спустя. Суд признал его виновным лишь в одном эпизоде из серии домогательств, и Андрей отсидел год в колонии общего режима.

Мужчина спустя годы сильно изменился. У него подтянутое тело и ухоженный вид. В целом трудно узнать в нём того парня с полицейских ориентировок. Он действительно работает тренером в спортивном центре и не любит вспоминать об этой истории.

С меня сняли все обвинения. И вообще я к этой теме возвращаться не хочу. Она мне неприятна, — прокомментировал свою судимость Поляков.

Он не знает, кто из клиенток оставил разоблачающий отзыв, так как конфликтов на работе у него не было. В администрации спортклуба при этом пояснили, что у них «нет возможности проверять всех сотрудников по специальным базам, так как достоверная информация недоступна». Руководство фитнес-центра при этом подчеркнуло, что ограничивать мужчину правом на труд всё равно нельзя, так как этим они нарушат конституционные права Андрея.

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