Суд запретил Ефремову выходить из дома, пользоваться Интернетом и телефоном

https://static.news.ru/photo/0d43aef2-aa90-11ea-af17-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актёру Михаилу Ефремову под домашним арестом запрещено выходить из дома, а также пользоваться телефоном и Интернетом. Об этом говорится в постановлении суда.
Суд постановил запретить Ефремову покидать место жительства, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи и Интернетом,— цитирует ТАСС судью Альбину Тимакову.
В постановлении также говорится, что общаться Ефремову можно только с близкими родственниками, адвокатами и представителями правоохранительных органов. Также, в виде исключения, актёр может позвонить медикам, о чём он должен уведомить следственные органы. Нарушение этих правил может повлечь изменение меры пресечения на арест
Таганский суд отправил под домашний арест актёра Михаила Ефремова, сообщил корреспондент NEWS.ru из зала суда.
8 июня артист врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, Ефремов был очень пьян. Кроме того, в его крови нашли следы наркотиков.