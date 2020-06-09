Суд запретил Ефремову выходить из дома, пользоваться Интернетом и телефоном

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Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что ограничения по самоизоляции сняли благодаря хорошим цифрам, которые показывали значительное снижение заболевших COVID-19, а не из-за каких-то мероприятий.

Конечно же, снимали ограничения не под какие-то мероприятия, а по факту, цифры говорят сами за себя. Идет действительно хорошая динамика по снижению выявленных заболевших, — объяснил Немерюк в эфире радиостанции...