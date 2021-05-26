Суд вынес решение по Фургалу

https://static.news.ru/photo/f27ad8c0-6b41-11eb-ba8f-96000091f725_660.jpg Сергей Фургал Фото: sledcom.ru/youtube.com/Global Look Press

Мосгорсуд вынес решение по апелляции экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств. Судья постановил, что продление ареста до 8 июня законно, пишет РИА Новости.

Суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, постановление районного суда Москвы — без изменения, — сказали в суде.

7 апреля стало известно, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заразился COVID-19 в СИЗО «Лефортово». В течение двух недель он находился в больнице при СИЗО «Матросская Тишина».

Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Его задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме. В начале февраля экс-чиновнику предъявили обвинение в окончательной редакции.

Ранее медики СИЗО «Лефортово» запретили Фургалу участвовать в судебных процессах, в том числе по видео-конференц-связи.