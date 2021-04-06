Сергей Фургал заразился коронавирусом в московском СИЗО

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заразился COVID-19 в СИЗО «Лефортово». После этого защита попросила следствие изменить обвиняемому в организации убийств экс-губернатору меру пресечения.
Об этом рассказал адвокат Фургала Михаил Карапетян,
Пришёл положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей, — отметил юрист.
Карапетян добавил, что из-за обнаруженной болезни защита хотела бы, чтобы Фургалу назначили меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Болезнь вызывает у всей команды адвокатов тревогу, так как ранее сам Фургал говорил нам о том, что у него будут проблемы с лёгкими в случае заболевания, — пояснил защитник.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Фургал не считает себя оппозиционером. Он отметил, что, будучи главой региона, «всегда придерживался исключительно интересов жителей Хабаровского края». Экс-губернатор рассказал в интервью «Коммерсанту», что в СИЗО на него оказывается «колоссальное давление». А также признался, что он не согласен с выводами следствия о том, что он организовал два убийства.