Сергей Фургал заразился коронавирусом в московском СИЗО

https://static.news.ru/photo/73645888-9722-11eb-8788-96000091f725_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заразился COVID-19 в СИЗО «Лефортово». После этого защита попросила следствие изменить обвиняемому в организации убийств экс-губернатору меру пресечения.

Об этом рассказал адвокат Фургала Михаил Карапетян, сообщает ТАСС.

Пришёл положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей, — отметил юрист.

Карапетян добавил, что из-за обнаруженной болезни защита хотела бы, чтобы Фургалу назначили меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Болезнь вызывает у всей команды адвокатов тревогу, так как ранее сам Фургал говорил нам о том, что у него будут проблемы с лёгкими в случае заболевания, — пояснил защитник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Фургал не считает себя оппозиционером. Он отметил, что, будучи главой региона, «всегда придерживался исключительно интересов жителей Хабаровского края». Экс-губернатор рассказал в интервью «Коммерсанту», что в СИЗО на него оказывается «колоссальное давление». А также признался, что он не согласен с выводами следствия о том, что он организовал два убийства.