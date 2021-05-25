Фургалу запретили участие в судебных процессах по состоянию здоровья

https://static.news.ru/photo/639b9de8-09ac-11eb-88ab-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств бизнесменов, медики СИЗО «Лефортово» запретили участвовать в судебных процессах, в том числе по видео-конференц-связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Михаила Карапетяна.

По словам адвоката, поскольку Фургалу было запрещено участвовать в следственных действиях и судебных заседаниях, включая видеосвязь, после выписки из больницы СИЗО «Матросская Тишина» и с момента прибытия в СИЗО «Лефортово» он находится в медсанчасти под присмотром врачей.

В ближайшие дни планируется проведение полного медицинского обследования Сергея Ивановича с применением КТ и с его вывозом в лечебное учреждение департамента здравоохранения города Москвы, — сообщил Михаил Карапетян.

По словам адвоката, решение врачей связано с состоянием здоровья Фургала и тем, что он прибыл после выписки «в крайне неудовлетворительном состоянии». При этом участие экс-губернатора в предстоящем заседании по жалобе на продление срока содержания под стражей будет зависеть от его текущего состояния.

7 апреля стало известно, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заразился COVID-19 в СИЗО «Лефортово». В течение двух недель он находился в больнице при СИЗО «Матросская Тишина».

Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Его задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме. В начале февраля экс-чиновнику предъявили обвинение в окончательной редакции.