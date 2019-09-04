Тверской суд вынес приговор фигуранту дела о массовых беспорядках на митинге 27 июля Кириллу Жукову. Он обвиняется в применении насилия в отношении силовика (ч.1 статьи 318 УК). Об этом сообщает пресс-служба суда.
Суд постановил назначить Жукову наказание в виде лишения свободы сроком на три колонии общего режима, — сказала пресс-секретарь.
Накануне гособвинитель попросила для Жукова наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы общего режима.
Подсудимый обвиняется в том, что пытался поднять защитный щиток на шлеме росгвардейца. Вину он не признал, поэтому дело рассматривалось в общем режиме.
Кроме того, Жуков проходит обвиняемым по 212-ой статье, ему вменяется участие в массовых беспорядках.
30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти.
3 сентября прошли первые заседания по фигурантам этого дела, были назначены первые сроки. В этот же день СК отказался от уголовного преследования четырёх других обвиняемых про этому делу, а ещё двоих — Сергея Фомина и Егора Жукова — перевели из СИЗО под домашний арест.
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