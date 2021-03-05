Суд вынес приговор двоим участникам банды Басаева и Хаттаба

https://static.news.ru/photo/0a875b70-7dce-11eb-bf45-96000091f725_660.jpg Фото: СК РФ

Cуд приговорил Тахира Бегельдиева и Наримана Отепова к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно. Они были признаны виновными в участии в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба в нападении на Дагестан в 1999 году.

Следствием и судом установлено, что в середине июля 1999 года Бегельдиев и Отепов добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Отмечается, что по этому уголовному делу ещё 28 человек находятся в федеральном и международном розыске. В отношении семерых боевиков, в том числе Шамиля Басаева, уголовное преследование было прекращено по причине их смерти.

Вооружённые столкновения между группами боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба и федеральными войсками произошли в результате вторжения боевиков на территорию Дагестана в августе-сентябре 1999 года. Нападение стало причиной начала Второй чеченской войны.

В результате массированного прицельного обстрела, устроенного боевиками в Ботлихском районе Дагестана, погибли 33 человека, ещё 34 гражданина получили травмы различной степени тяжести. Всего по уголовному делу к длительным срокам лишения свободы уже приговорили свыше 80 членов незаконных вооружённых формирований.

Как сообщал NEWS.ru, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти не могут допустить, чтобы из-за действий экстремистов лилась кровь. Поэтому необходимо повысить эффективность в сфере национальной политики.