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Суд вынес приговор двоим участникам банды Басаева и Хаттаба

19:08, 05 марта 2021 25
Фото: СК РФ

Cуд приговорил Тахира Бегельдиева и Наримана Отепова к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно. Они были признаны виновными в участии в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба в нападении на Дагестан в 1999 году.

Следствием и судом установлено, что в середине июля 1999 года Бегельдиев и Отепов добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Отмечается, что по этому уголовному делу ещё 28 человек находятся в федеральном и международном розыске. В отношении семерых боевиков, в том числе Шамиля Басаева, уголовное преследование было прекращено по причине их смерти.

Вооружённые столкновения между группами боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба и федеральными войсками произошли в результате вторжения боевиков на территорию Дагестана в августе-сентябре 1999 года. Нападение стало причиной начала Второй чеченской войны.

В результате массированного прицельного обстрела, устроенного боевиками в Ботлихском районе Дагестана, погибли 33 человека, ещё 34 гражданина получили травмы различной степени тяжести. Всего по уголовному делу к длительным срокам лишения свободы уже приговорили свыше 80 членов незаконных вооружённых формирований.

Как сообщал NEWS.ru, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти не могут допустить, чтобы из-за действий экстремистов лилась кровь. Поэтому необходимо повысить эффективность в сфере национальной политики.

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