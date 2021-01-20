Суд в Петербурге запретил распространение аниме «Тетрадь смерти»

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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга постановил запретить на территории России ряд интернет-ресурсов, распространяющих аниме. По мнению сотрудников прокуратуры, некоторые из мультфильмов, представленных на сайтах, содержат сцены насилия и жестокости.

Судья удовлетворил иск прокурора, требовавшего запретить такие аниме как «Тетрадь смерти», «Наруто», «Токийский террор» и «Эльфийская песнь». По мнению обвинителя, одни только названия указывают на деструктивный характер этих мультфильмов, пишет издание Piter.TV. Кроме того, произведения оказывают негативное влияние на неокрепшую психику подростков, способствуют развитию агрессии и суицидальных мыслей.

Напомним, несколько дней назад шестиклассник выпал из окна четвёртого этажа дома в Санкт-Петербурге, пытаясь повторить сцену из аниме «Тетрадь смерти». Одноклассники подростка пытались отговорить его от задуманного, но не преуспели в этом.

Японское аниме «Тетрадь смерти» пытались запретить ещё в 2013 году на Урале после того, как было найдено тело школьницы. Девочку довели до самоубийства. В ходе расследования в её личных вещах были обнаружены комиксы «Тетрадь смерти».

Как сообщал NEWS.ru, анимационный фильм «Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд» собрал в прокате в Японии почти 32,5 млрд иен (около $313 млн долларов), что стало новым рекордом по кассовым сборам в стране. Премьера фильма компаний Toho и Aniplex состоялась 16 октября. За это время картину успели посмотреть уже свыше 24 млн человек.