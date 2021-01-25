Суд в Петербурге вынес первый вердикт участнику несогласованной акции

https://static.news.ru/photo/fc2de26e-5e48-11eb-8f74-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Суд в Петербурге вынес первый вердикт по делу участника несанкционированной акции протеста, которая прошла в городе 23 января. Речь идёт о приезжем из Краснодара Юрии Балобяне.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные демонстрации в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после лечения в Германии.

По данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге. По оценкам разных СМИ и организаций, в Москве на акцию в поддержку Навального пришли от 15 до 50 тысяч человек. В Русской службе Би-би-си демонстрацию назвали крупнейшей несанкционированной акцией протеста в России за последние десять лет.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга, дело Балобяна рассматривал Московский суд города на Неве. Мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Навального задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, куда доставили оппозиционера, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Как ранее писал NEWS.ru, житель Северной столицы договорился с полицейским, чтобы тот задержал его вместо влюблённой пары, стоявшей у магазина. Видео инцидента разошлось по соцсетям и Telegram-каналам.

На записи видно, как парень и девушка стоят на тротуаре, а мужчина в полицейской форме пытается увести их в автозак. Девушка рыдает, а молодой человек обнимает её и пытается утешить.