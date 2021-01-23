Петербуржец ушёл с силовиком, чтобы тот не задержал влюблённую пару

https://static.news.ru/photo/f1076496-5e3e-11eb-b712-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Северной столицы договорился с полицейским, чтобы тот задержал его вместо влюблённой пары, стоявшей у магазина. Видео инцидента разошлось по соцсетям и Telegram-каналам.

На записи видно, как парень и девушка стоят на тротуаре, а мужчина в полицейской форме пытается увести их в автозак. Девушка рыдает, а молодой человек обнимает её и пытается утешить. Он спрашивает силовика, за что их задерживают, а полицейский отвечает, что влюблённые обо всём узнают в отделении.

В этот момент к ним обращается мужчина. Он находится за кадром, но, вероятно, всё это время находился рядом и слышал разговор полицейского и парочки.

Тебе палку зарубить надо? Тогда забери меня, отпусти их. Пошли, если ты палку рубишь, — обратился к правоохранителю неизвестный.

После этого силовик берёт мужчину под руку и они уходят под аплодисменты.

Руководство петербургской полиции, в свою очередь, извинилось перед женщиной, которую силовик ударил ногой в живот. Маргарита Юдина перегородила дорогу полицейским, которые вели задержанного на незаконном митинге в Петербурге. Омоновец пнул её ногой, что привело к сотрясению головного мозга и гематоме на голове.

Ранее член высшего совета движения «Сильная Россия», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов оценил действия силовиков на несанкционированных акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в разных городах России 23 января. По его мнению, бойцы ОМОНа и полиции на несогласованных митингах по России 23 января действовали адекватно. Единичные случаи агрессии против протестующих должны получить оценку руководства МВД и Росгвардии, сообщал NEWS.ru.