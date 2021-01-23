Полковник полиции извинился перед пострадавшей петербурженкой

https://static.news.ru/photo/7aba3e9a-5e38-11eb-802d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство петербургской полиции извинилось перед женщиной, которую силовик ударил ногой в живот во время несанкционированной акции протеста 23 января.

Ранее сообщалось, что женщина перегородила дорогу полицейским, которые вели задержанного на митинге в Петербурге. Омоновец пнул её ногой. Пострадавшая Маргарита Юдина была госпитализирована в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И. И. Джанелидзе с сотрясением головного мозга и гематомой на голове.

В лечебное заведение пришёл начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга полковник Сергей Музыка, сообщает Telegram-канал Mash.

От лица руководства главка, от себя лично, от всего личного состава главка приношу вам извинения. Это не наши методы, — заявил он.

Пострадавшая приняла извинения.

Как писал NEWS.ru, в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу ещё не установили личность полицейского, который ударил женщину ногой в живот. По словам представителей ведомства, такие проверки не проводятся за одну ночь.