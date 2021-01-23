Полковник полиции извинился перед пострадавшей петербурженкой

Руководство петербургской полиции извинилось перед женщиной, которую силовик ударил ногой в живот во время несанкционированной акции протеста 23 января.
Ранее сообщалось, что женщина перегородила дорогу полицейским, которые вели задержанного на митинге в Петербурге. Омоновец пнул её ногой. Пострадавшая Маргарита Юдина была госпитализирована в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И. И. Джанелидзе с сотрясением головного мозга и гематомой на голове.
В лечебное заведение пришёл начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга полковник Сергей Музыка, сообщает Telegram-канал Mash.
От лица руководства главка, от себя лично, от всего личного состава главка приношу вам извинения. Это не наши методы, — заявил он.
Пострадавшая приняла извинения.
Как писал NEWS.ru, в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу ещё не установили личность полицейского, который ударил женщину ногой в живот. По словам представителей ведомства, такие проверки не проводятся за одну ночь.