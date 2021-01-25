Суд в Петербурге арестовал двух участников акции протеста

https://static.news.ru/photo/6b2e6c52-5e4d-11eb-a652-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два жителя Санкт-Петербурга — Ирина Фатьянова и Денис Луговской — арестованы за участие в несанкционированной акции протеста, которая состоялась на территории города 23 января. Их посадили на шесть и семь суток соответственно. Такой вердикт вынес Октябрьский районный суд. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городских инстанций.

Ранее стало известно, что Московский суд Петербурга вынес первый вердикт по делу участника несанкционированной акции протеста, которая прошла в городе 23 января. Речь идёт о приезжем из Краснодара Юрии Балобяне. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные демонстрации в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после лечения в Германии.

По данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге.

Фатьянову и Луговского привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка).

Ей назначили наказание в виде шести суток ареста. Его посадили на семь суток, — передаёт сообщение РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, житель Северной столицы договорился с полицейским, чтобы тот задержал его вместо влюблённой пары, стоявшей у магазина. Видео инцидента разошлось по соцсетям и Telegram-каналам.

На записи видно, как парень и девушка стоят на тротуаре, а мужчина в полицейской форме пытается увести их в автозак. Девушка рыдает, а молодой человек обнимает её и пытается утешить.