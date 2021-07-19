Суд в Москве арестовал сбившую детей студентку

Тверской суд Москвы согласился с просьбой следствия об ужесточении меры пресечения для Валерии Башкировой, которую обвинение считает виновной в аварии на западе Москвы, после которой погибли два ребёнка. Об этом говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Девушке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В пресс-службе суда журналистам РИА Новости рассказали , что она будет находится в СИЗО до 16 сентября.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, — сказал собеседник агентства.

19 июня следствие попросило суд арестовать студентку. Ей предъявили обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). До этого Башкирову обвиняли по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть одного человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), так как на момент предъявления обвинения было известно только об одном погибшем ребёнке.

Авария произошла в Солнцево 16 июля. Башкирова сбила на пешеходном переходе мальчиков четырёх и пяти лет, младенца в коляске, их маму и бабушку. В момент аварии девушка даже не сбросила скорость. По её словам, она не заметила людей, поскольку «сидела в телефоне». Двое старших детей скончались от полученных травм, четырёхмесячная девочка выжила, её уже выписали из больницы.