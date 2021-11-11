Суд удовлетворил иск Дерипаски к Навальному

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск предпринимателя Олега Дерипаски к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести и деловой репутации. В течение суток с момента вступления решения в силу политик должен будет удалить информацию о бизнесмене из видеоролика на YouTube, передаёт «Коммерсант».

Кроме того, Навальный должен будет выплатить Дерипаске один рубль компенсации и по 50 тысяч рублей неустойки за каждый день задержки. Также от него требуется опубликовать опровержение в «Коммерсанте» — изначально истец требовал опровержения на YouTube-канале «Навальный Live», однако суд обратил внимание, что этот ресурс заблокирован в России.

Я предложил суду любое издание, но поскольку ваша газета — ведущая деловая, и вы как раз были в зале, я решил, что это будет забавно, — объяснил адвокат Дерипаски выбор площадки журналистам «Коммерсанта».

При этом решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.

Истец демонстрировал в суде две лингвистические экспертизы, в которых говорится, что Навальный распространял порочащие сведения о Дерипаске. Защита политика приводила свою экспертизу, согласно которой высказанные оппозиционером суждения — его оценочное мнение, а не факты.

Навальный связывал иск, поданный в 2020 году, с выходом его расследования об экс-премьере Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон». На своём YouTube-канале политик утверждал, что Дерипаска развивает бизнес благодаря кредитам, полученным на нерыночных условиях в государственных банках. Представитель предпринимателя на суде подтвердил, что бизнесмен получал кредиты в госбанках, однако также он брал средства и в зарубежных организациях.

Навальный сейчас находится в колонии во Владимирской области. Он был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом оппозиционер осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года и шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии. Тогда специалисты из ФРГ сообщили, что оппозиционер был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок». Эту информацию также подтвердили исследователи ОЗХО.

Навальный и его соратники утверждают, что он был отравлен российскими спецслужбами. Российские власти отрицают обвинения.

18 февраля Навальный сообщил, что его поставили на учёт как склонного к побегу. 11 октября этот статус с него сняли, но поставили на учёт как экстремиста и террориста.