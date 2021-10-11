«Будем обжаловать»: адвокат о постановке Навального на учёт как экстремиста

Оппозиционера Алексея Навального сняли с учёта в колонии как склонного к побегу и поставили на учёт как склонного к экстремизму и терроризму, сообщается на его странице в Instagram. Адвокат политика Ольга Михайлова заявила NEWS.ru, что будет обжаловать это решение. Она назвала постановку на учёт необоснованной.

Его необоснованно поставили на один учёт, а теперь совершенно необоснованно поставили на другой. Чем они руководствовались, мы пока не знаем, поскольку документов, обосновывающих постановку на новый учёт, мы не видели. Я думаю, что мы будем обжаловать после того, как я увижу какие-то документы, — заявила Михайлова.

Ранее Навальный написал , что после получения статуса экстремиста и террориста в колонии влился в «многочисленные ряды мусульман», для которых был придумана «экстремистская полоса». Он добавил, что кроме них тюремными экстремистами признают футбольных фанатов.

18 февраля оппозиционер в блоге сообщил о постановке на учёт как склонного к побегу. Тогда Навальный добавил, что не поверил в произошедшее. Он пояснил, что сначала подумал, что это является шуткой, но сотрудники колонии дали ему «бумажку на подпись».

2 февраля Симоновский суд Москвы приговорил Навального к 3,5 года тюремного заключения за нарушение условий испытательного срока как условно осуждённого по уголовному делу «Ив Роше». Он проведёт в колонии два года и шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом.