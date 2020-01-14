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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области изучит иск о взыскании с городских властей около 48 млн рублей убытков в пользу компании «Театр песни», которой отказали в предоставлении земли под культурно-деловой комплекс.

Согласно карточке дела на портале «Электронное правосудие», заседание состоится 14 января в 17:45.

Ранее NEWS.ru писал, что «Театр песни», намеревавшийся построить театр на Васильевском острове, но получивший отказ властей города на предоставление земельного участка, в третий раз проиграл суд.

«Театр песни» намеревался возвести здания в устье реки Смоленки, однако городская администрация не стала выделять для этого необходимый участок. В ответ компания в октябре 2018 года подала в суд на комитет по инвестициям с требованием выделить требующуюся территорию. В январе арбитражным судом в иске компании было отказано. Апелляция «Русской песни» также осталась без удовлетворения и тогда представители компании обратились в кассационный суд.

Планировавшийся к строительству Театр песни изначально должен был носить имя Аллы Пугачёвой, однако певица вышла из проекта. Предполагалось, что здание будет включать в себя концертный зал вместимостью 12 тысяч зрителей, а также выставочные залы, рестораны, гостиницу общей площадью 40 тысяч кв. м. В дальнейшем концепция несколько раз менялась. Стоимость строительства финального варианта театра оценивалась в $400 млн.