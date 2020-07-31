Суд продлил срок следствия по делу основателя «Омбудсмена полиции»

https://static.news.ru/photo/7f97fb54-d333-11ea-896f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Воронцов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Дорогомиловский суд Москвы принял решение о продлении срока следствия по делу основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Теперь следователь просит продлить срок содержания мужчины в СИЗО.

Дело будет расследоваться до 6 ноября. В СК считают, что для работы по нему необходимо содержание подозреваемого в изоляторе, передаёт ТАСС.

Учитывая, что срок следствия продлён для необходимости провести очные ставки с частью потерпевших, допросить свидетелей, предъявить обвинение Воронцову в окончательной редакции, передать дело в прокуратуру. В связи с этим прошу продлить срок содержания под стражей на весь срок следствия — до 6 ноября, — сказал следователь.

Ранее адвокат Воронцова Сергей Бадамшин заявил, что на его подзащитного заведены два новых уголовных дела. Они связаны с оскорблением представителя власти. Всего на основателя паблика «Омбудсмен полиции» заведено семь уголовных дел. Защитник подчеркнул, что большинство из них «мертворождённые», а обвинение предъявлено только по первому делу.

Воронцов был задержан в мае 2020 года. Его обвиняют в вымогательстве, незаконном производстве и распространении порнографии, а также в оскорблении власти.