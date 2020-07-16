Два новых уголовных дела завели на создателя «Омбудсмена полиции»

https://static.news.ru/photo/2d3fb1ba-c7ff-11ea-b696-fa163e074e61_660.jpg Владимир Воронцов Фото: ombudsmen_police/instagram.com

Два новых уголовных дела возбуждены в отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Он пояснил, что оба дела связаны с оскорблением представителя власти (ст. 319 УК РФ). В первом фигурирует сотрудник управления собственной безопасности МВД Сергей Кобелев, во втором — начальник правового отдела УВД по ЦАО Людмила Юданова.

Адвокат отметил, что на Воронцова в общей сложности заведено семь уголовных дел.

Большинство дел мертворождённые. Обвинение предъявлено только по первому делу, — написал он в Telegram-канале.

Имеется в виду дело о вымогательстве (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ), где потерпевшим признан специалист 4-го отделения (морально-психологического обеспечения) отдела по работе с личным составом УВД на Московском метрополитене Р. Курбанов.

Воронцов был задержан в начале мая. В отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве, незаконном производстве и распространении порнографии, а также оскорблении власти. В начале июня они были переданы из столичного главка МВД в главное следуправление СКР по Москве.

В настоящее время Воронцов находится в СИЗО. Защита попыталась обжаловать его арест, но Мосгорсуд признал заключение под стражу законным.

Как писал NEWS.ru, в начале июля срок ареста Воронцова был продлён на месяц — до 6 августа. Об этом ходатайствовало следствие. За это время планируется продолжить сбор доказательства по делу, провести очные ставки, а также вести поиски других администраторов проекта, которые скрываются под псевдонимами.