Суд продлил домашний арест бывшему главному наркологу Минздрава Тверской суд Москвы продлил домашний арест бывшему главному наркологу Минздрава Брюну до 3 февраля

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Евгений Брюн

Тверской суд Москвы продлил до 3 февраля срок домашнего ареста бывшему главному внештатному психиатру — наркологу Минздрава РФ Евгению Брюну по делу об особо крупном мошенничестве, передает ТАСС. Он обвиняется в хищении 20 млн рублей у депздрава столицы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Брюну Е. А., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 февраля, — сказали в суде.

На тот же срок продлен домашний арест и второму фигуранту этого дела — вице-президенту Российской наркологической лиги Владимиру Якушеву.

Сотрудники полиции задержали Брюна в Москве 19 августа. Вместе с ним был задержан Якушев. Следствие считает, что задержанные организовывали закупку тестов и реагентов для выявления наркологической зависимости у пациентов по завышенным ценам. Они использовали сеть аффилированных компаний. Брюна обвинили в хищении 20 млн рублей у московского департамента здравоохранения. На допросе Брюн отказался признавать вину.