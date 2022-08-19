Нарколог Брюн не признал вину в мошенничестве ОНК: нарколог Брюн отказался признавать вину в мошенничестве

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Директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн, которого подозревают в мошенничестве, отказался признавать вину. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы. Представители комиссии посетили нарколога в изоляторе временного содержания.

Мы посетили Брюна в изоляторе временного содержания. Он сообщил членам комиссии, что не признает вину по делу о мошенничестве, — рассказали представители ОНК.

Брюн рассказал ченам комиссии, что был задержан после допроса в УВД. Он заявил, что претензий к условиям содержания не имеет и на здоровье не жалуется.

Вопрос о мере пресечения будет решаться в субботу, 20 августа.

Сотрудники полиции задержали Брюна в Москве 19 августа. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с Брюном был задержан вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев.

По данным СМИ, задержанные организовывали закупку тестов и реагентов для выявления наркологической зависимости у пациентов по завышенным ценам. Для осуществления незаконной деятельности они использовали сеть аффилированных компаний.