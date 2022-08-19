В Москве задержали главного нарколога России В Москве задержали главного внештатного нарколога России Евгения Брюна по подозрению в мошенничестве

В Москве сотрудники полиции задержали главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна, передает Telegram-канал «112». По данным источника, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним был задержан вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев.

По предварительным данным, задержанные специалисты организовывали закупку тестов и реагентов для выявления наркологической зависимости у пациентов по завышенным ценам. Для осуществления незаконной деятельности они использовали сеть аффилированных компаний.