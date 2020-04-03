Суд принял иск, оспаривающий приостановку работы заведений в Москве

https://static.news.ru/photo/b5907436-75df-11ea-b170-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кристина Задорожная/NEWS.ru

Мосгорсуд принял к производству и назначил досудебную подготовку по иску гражданина, который просит признать недействующим указ мэра о запрете работы заведений.

Иск гражданина Дмитрия Ерохина принят к производству, беседа по нему назначена на 12 мая, — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

В пресс-службе уточнили, что речь идёт о пункте 3 указа мэра от 5 марта под номером 12-УМ. В нём Сергей Собянин постановил временно приостановить в Москве проведение массовых мероприятий, работу ночных клубов, кинотеатров, заведений общепита, салонов красоты, кружков, стоматологов за исключением неотложных случаев и так далее.



В Мосгорсуде добавили, что похожие иски другого гражданина, Дмитрия Кисиева, суд к производству не принял из-за нарушения формальных требований. Кисиев хотел оспорить запрет для граждан покидать жилые помещения без особой необходимости. Он настаивает на том, что ограничения на передвижение граждан могут быть введены только при объявлении карантина и при соответствующем предписании главного санитарного врача.

С 30 марта Сергей Собянин ввёл «режим всеобщей самоизоляции». Жителям столицы разрешили выходить из дома только для похода в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, чтобы выгулять собаку и вынести мусор. При этом во всех общественных местах следует соблюдать дистанцию от других людей.

2 апреля Собянин подписал закон, который позволяет штрафовать нарушителей режима самоизоляции на сумму до 5 тысяч рублей. Аналогичные меры действуют в Подмосковье.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 2923 случая COVID-19. К утру 3 апреля было подтверждено 448 новых случаев заражения. Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет.

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