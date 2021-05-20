Суд приговорил участника митинга 23 января Евгения Есенова к четырём годам

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Тверской суд вынес приговор фигуранту «дворцового дела» Евгению Есенову. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд признал Есенова виновным и приговорил его к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима, — сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Гособвинение просило назначить ему пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Есенов находится под арестом с 26 января. Мужчину обвиняли в нападении на полицейских (ч.2 статьи 318 УК) на митинге 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального. По версии следствия, во время стычки с полицией он несколько раз ударил сотрудника правоохранительных органов по голове.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек.