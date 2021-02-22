Суд приговорил экс-главу Марий Эл к 13 годам колонии за взятку

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Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии по делу о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов.

Маркелову также был назначен штраф в размере 235 млн 280 тысяч рублей, передаёт ТАСС.

Как было установлено, бывший глава республики, будучи должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника. Следствие выяснило, что взятку дал учредитель фабрики ОАО «Акашевская» Николай Криваш.

Леонид Маркелов был арестован в апреле 2017 года. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и незаконном приобретении оружия (ч. 6 ст. 290, ч. 2 ст. 285, ч. 1 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, Маркелов получил от учредителя одного из предприятий 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. При этом взятка была замаскирована под гражданско-правовую сделку. Ему также вменяется в вину незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Гособвинение просило суд приговорить Маркелова к 17 годам колонии строгого режима.

Ранее NEWS.ru писал, что судебные приставы Республики Марий Эл взыскали более 80 млн рублей с бывшего главы региона.