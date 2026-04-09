09 апреля 2026 в 12:13

Суд поставил точку в споре Центробанка и Вокбанка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России, поданный в интересах банка «Траст», и взыскал солидарно более 1,5 млрд рублей убытков с совладельца обанкротившегося Тройка-Д Банка Жомарта Ертаева, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Фигурантами дела также являются другие бывшие контролирующие лица ликвидированного Вокбанка.

Помимо Ертаева, средства взысканы с Тройка-Д Банка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), бывшего председателя правления Вокбанка Вячеслава Гурьянова и экс-члена правления Дмитрия Шилина. В иске также фигурировал Андрей Римский, ранее входивший в правление Вокбанка, но требования к нему суд отклонил.

Иск был подан еще в 2022 году. Он касался убытков, причиненных действиями контролирующих лиц АО «Вокбанк». С 2015 по 2019 год Тройка-Д Банк выступал инвестором санации Вокбанка до тех пор, пока у самого санатора не отозвали лицензию.

После этого оздоровлением Вокбанка занялся Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк России стал владельцем более 99,9% акций кредитной организации и провел ее докапитализацию на 2,7 млрд рублей. Вскоре Вокбанк был поглощен Минбанком, который уже после подачи иска передал права требования банку «Траст».

По версии истцов, именно действия ответчиков привели к необходимости санации Вокбанка с привлечением государственных средств. Сумма иска рассчитывалась по специальной формуле из закона о банкротстве.

Ранее суд временно остановил рассмотрение иска концерна «Калашников» о взыскании более 35 млн рублей за поставку некачественных деталей по гособоронзаказу. В ходе расследования дела в отношении троих фигурантов сумма ущерба увеличилась до 37,7 млн рублей.

Общество
Россия
ЦБ РФ
банки
