Суд по делу Любови Соболь отложили из-за её отказа от адвоката

https://static.news.ru/photo/54feae58-9627-11eb-a86a-96000091f725_660.jpg Любовь Соболь Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом) Любовь Соболь отказалась от услуг своего адвоката в ходе слушания по делу о проникновении в квартиру тёщи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который фигурировал в расследовании оппозиционера Алексея Навального. В результате заседание перенесли на 12 апреля.

В связи с невозможностью продолжения процесса судебное заседание отложено на 12 апреля, — передаёт РИА Новости слова мирового судьи Инны Шилободиной.

Соболь отказалась от услуг своего адвоката Владимира Воронина перед удалением из зала суда, которое произошло, так как она отказывалась убрать видеокамеру и прекратить записывать процесс. Однако тогда заседание было продолжено, так как она не подтвердила письменно это заявление.

После завершения прения сторон юрист вернулась в зал в футболке с надписью «Где уголовное дело по отравлению Навального?», передаёт «Медиазона». Судья спросила у неё, готова ли та участвовать в заседании. После этого Соболь достала видеокамеру и включила её.

Если вы по мне соскучились, я готова, — цитирует её «Медуза».

После этого она зачитала письменное ходатайство об отказе от услуг адвоката. Судья отложила заседание до 12 апреля.

Адвокат Воронин после заседания рассказал, что не понимает, каким образом суд оформил удаление его подзащитной из зала и почему она смогла вернуться. Он отметил, что юрист объяснила ему свой отказ от его услуг нежеланием участвовать в «цирке» даже через своего представителя. К 12 апреля она может либо найти нового адвоката, либо снова обратиться к нему, либо получить адвоката по назначению, передаёт «Дождь».

Представительницу оппозиции и соратницу Алексея Навального обвиняют в незаконном проникновении в жилище. Речь идёт о визите 21 декабря 2020 года в дом, где живёт предполагаемый сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, причастный, как утверждают оппозиционеры, к отправлению Навального. В тот день Соболь вошла в подъезд и в поисках силовика зашла в квартиру пенсионерки Галины Субботиной — тёщи Кудрявцева, писал NEWS.ru.