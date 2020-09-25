Суд отпустил из СИЗО подмосковного журналиста Александра Дорогова

https://static.news.ru/photo/fef353c2-ff24-11ea-a851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кателевский и Дорогов Info/Telegram

Каширский городской суд отпустил из-под стражи обвинённого в якобы вымогательстве и хулиганстве подмосковного журналиста Александра Дорогова. Ему смягчили меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

Суд отказал следствию в продлении ареста, сообщил Telegram-канал «Кателевский и Дорогов Info», который вёл трансляцию с заседания. Другой фигурант дела — Ян Кателевский — остаётся в заключении.

Как писал NEWS.ru, подмосковные журналисты и видеоблогеры Александр Дорогов и Ян Кателевский почти одномоментно стали фигурантами нескольких уголовных дел.

Один из героев их разоблачительных публикаций, сотрудник Госавтоинспекции Павел Горохов написал на них заявление о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК). Кателевский к тому же обвиняется в порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК) жителя Швейцарии, который в 2019 году наехал на него на автомобиле. Другие фигуранты их публикаций сначала избили журналистов, а потом обвинили их же в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). По последнему делу проходит Дорогов, который в СИЗО Егорьевска был покалечен сокамерниками.

Журналисты отрицают вину и уверены, что дела сфабрикованы и являются местью за многочисленные материалы о связях властей с криминалом.