Суд отпустил из СИЗО подмосковного журналиста Александра Дорогова

Каширский городской суд отпустил из-под стражи обвинённого в якобы вымогательстве и хулиганстве подмосковного журналиста Александра Дорогова. Ему смягчили меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.
Суд отказал следствию в продлении ареста,
Как писал NEWS.ru, подмосковные журналисты и видеоблогеры Александр Дорогов и Ян Кателевский почти одномоментно стали фигурантами нескольких уголовных дел.
Один из героев их разоблачительных публикаций, сотрудник Госавтоинспекции Павел Горохов написал на них заявление о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК). Кателевский к тому же обвиняется в порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК) жителя Швейцарии, который в 2019 году наехал на него на автомобиле. Другие фигуранты их публикаций сначала избили журналистов, а потом обвинили их же в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). По последнему делу проходит Дорогов, который в СИЗО Егорьевска был покалечен сокамерниками.
Журналисты отрицают вину и уверены, что дела сфабрикованы и являются местью за многочисленные материалы о связях властей с криминалом.
Добавьте наши новости в избранные источники