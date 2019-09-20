https://static.news.ru/photo/5fd4e8b6-db8d-11e9-8213-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мосгорсуд изменил меру пресечения актёру Павлу Устинову. 16 сентября его осудили на три с половиной года по обвинению в нападении на омоновца, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Суд постановил изменить меру пресечения Устинову с содержания под стражей на подписку о невыезде, — огласила решение судья.

Об освобождении Устинова из-под ареста ходатайствовала прокуратура. Защита в лице Дмитрия Чешкова и Анатолия Кучерены поддержала ходатайство. Сам Устинов участвовал в процессе по видеосвязи. На заседание также пришли актёры Таисия Вилкова и Павел Табаков.

Тверской суд 16 сентября признал Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима. Вечером того же дня актёр Александр Паль запустил флешмоб в поддержку Павла: его инициативу подхватили десятки актёров, которые записывали видеоролики. 17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить Устинова и других фигурантов «московского дела».

На 26 сентября в Мосгорсуде назначено рассмотрение апелляции защиты на приговор Устинову.

Ранее News.ru писал, что вечером 16 сентября актёр Александр Паль запустил в соцсетях флешмоб в поддержку Павла Устинова и с требованием его освободить. Его поддержали многие другие актёры и артисты.