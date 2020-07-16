Суд отправил под арест ещё троих фигурантов дела о торговле детьми

https://static.news.ru/photo/724305a8-c793-11ea-8c11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд в Москве заключил под стражу ещё троих медиков, обвиняемых в торговле детьми.

Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Речь идёт о Кирилле Анисимове, Владиславе Мельникове и Романе Емашеве. Ещё одну обвиняемую — Татьяну Блинову — отправили под домашний арест. Представитель суда уточнила, что всем им инкриминируют деяние, предусмотренное статьёй 127.1 УК РФ. Ещё четверо врачей были заключены под стражу накануне.

Адвокат фигурантов Игорь Трунов рассказал информагентству, что его клиенты свою вину признавать отказываются. Юрист заявил, что следствие «криминализирует обычную практику репродуктивных технологий».

Дело было возбуждено после обнаружения в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК Московской области тела новорождённого мальчика. Ребёнок, рождённый суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где проживали ещё трое младенцев, рождённых аналогичным способом. По данным предварительной экспертизы, причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорождённого.

В июне 2020 года в квартире на северо-востоке Москвы были обнаружены пять детей в возрасте от 6 дней до 6 месяцев. С ними находились две женщины. В квартире также были найдены документы о проведённых процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках.

Как писал NEWS.ru, ведущий сотрудник кафедры эмбриологии МГУ имени Ломоносова Роман Шафеи назвал уголовные дела за торговлю детьми в отношении медиков «новым делом врачей» и «охотой на ведьм».