Пятерых брошенных младенцев нашли в квартире на северо-востоке Москвы

https://static.news.ru/photo/bf656446-b552-11ea-a622-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В квартире на северо-востоке Москвы найдены пятеро брошенных младенцев, которых, предположительно, готовили к продаже.

По данным РЕН ТВ, новорожденные находились без присмотра взрослых, а документы, найденные при них, были оформлены на китайском языке. Родители малышей пока не установлены.

По предварительной версии, детей готовили к продаже. Сейчас ими занимаются органы опеки, младенцев направили в больницу. В квартире работают сотрудники экстренных служб.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правоохранительные органы Якутска возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая оставила младенца в мусорном баке. Ей инкриминируют попытку убийства.