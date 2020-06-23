Происшествия

Пятерых брошенных младенцев нашли в квартире на северо-востоке Москвы

15:59, 23 июня 2020
Фото: pixabay.com

В квартире на северо-востоке Москвы найдены пятеро брошенных младенцев, которых, предположительно, готовили к продаже.

По данным РЕН ТВ, новорожденные находились без присмотра взрослых, а документы, найденные при них, были оформлены на китайском языке. Родители малышей пока не установлены.

По предварительной версии, детей готовили к продаже. Сейчас ими занимаются органы опеки, младенцев направили в больницу. В квартире работают сотрудники экстренных служб.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правоохранительные органы Якутска возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая оставила младенца в мусорном баке. Ей инкриминируют попытку убийства.

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