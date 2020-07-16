Эмбриолог назвал «охотой на ведьм» дело об акушерах и торговле детьми

https://static.news.ru/photo/18bfd78e-c754-11ea-a44a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Знакомый одного из арестованных по делу о торговле детьми врачей, ведущий сотрудник кафедры эмбриологии МГУ имени Ломоносова Роман Шафеи сравнил ситуацию с охотой на ведьм.

По его словам, из-за произошедшего всё профессиональное сообщество «стоит на ушах».

Торговля детьми — это введение общественности в заблуждение, охота на ведьм и новое «дело врачей», — считает он.

Шафеи уточнил, что речь идёт о лечении бесплодия с использованием суррогатных матерей. Данная процедура, подчеркнул медик, абсолютно законна, а также регламентируется Минздравом РФ. Он подчеркнул, что на территории России «застряли» китайские дети, которые были зачаты при помощи взятых у граждан КНР материалов и выношены россиянками, так как в азиатской стране суррогатное материнство запрещено.

Бесплодные пары, которые не могут выносить ребёнка, едут в другие страны для лечения бесплодия с помощью суррогатных матерей. Генетически и юридически это дети китайцев, которых не могут забрать на родину из-за закрытых границ, — сообщил эксперт.

Он считает, что вместо того чтобы сажать российских врачей, следует помочь родителям из Китая воссоединиться со своими детьми.

Шафеи назвал ситуацию чудовищной. Он связан профессиональными отношениями с эмбриологом Тарасом Ашитковым, одним из подозреваемых по делу. С остальными фигурантами он не знаком, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что следствие попросило Басманный суд Москвы арестовать ещё четырёх акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей. СК настаивает на мере пресечения до 14 сентября 2020 года. Подозреваемым вменяют совершение злодеяний, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми» и ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Накануне Басманный суд Москвы отправил в СИЗО одного из фигурантов дела.

23 июня 2020 года в квартире на Аргуновской улице в столице были обнаружены пять детей в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. В квартире также были найдены документы о проведённых процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках. По предварительной версии, детей готовили к продаже. Сейчас ими занимаются органы опеки, младенцев направили в больницу.