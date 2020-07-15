Суд Москвы арестовал одного из гинекологов по делу о торговле младенцами

https://static.news.ru/photo/7b47f664-c6ca-11ea-aac7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО одного из четырёх акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами в подмосковном Одинцове.

Избрать в отношении Ашиткова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 сентября, — цитирует ТАСС решение судьи Евгении Николаевой.

На заседании, которое прошло в закрытом режиме из-за наличия в деле сведений о малолетних детях, адвокат обвиняемого и прокурор просили заключить врача под домашний арест. Артур Ашитков вину не признал, сообщил его адвокат Аркадий Лукьянов. Он также отказался комментировать суть уголовного дела. Аналогичные ходатайства в отношении остальных трёх врачей частной клиники «NGC» будут рассмотрены в ближайшее время в закрытом режиме.

Ранее Следственный комитет РФ просил арестовать четырёх акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами. Соответствующее ходатайство СК направил в Басманный суд Москвы. Всем четверым было предъявлено обвинение в торговле людьми, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы (ст. 127.1 УК РФ).

Как уточняет ТАСС, дело было возбуждено после обнаружения в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Ребёнок, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где проживали ещё трое младенцев, рождённых аналогичным способом. По предварительным данным эксперта, причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного. Позднее статья 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, и дело передали в центральный аппарат СКР. Фигуранты были задержаны, по местам их проживания проведены обыски. Им вменяется несколько эпизодов торговли младенцами.

Между тем 23 июня в квартире на Аргуновской улице в Москве были обнаружены пять детей в возрасте от 6 дней до 6 месяцев. С ними находились две женщины. В квартире также найдены документы о проведённых процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках. По предварительной версии, детей готовили к продаже. Сейчас ими занимаются органы опеки, малышей направили в больницу.

По словам детского омбудсмена столицы Ольги Ярославской, после обнаружения младенцев в родильных домах российской столицы пройдут проверки. Она отметила, что уже доподлинно известно, что все найденные малыши рождены матерями, которые подписали отказы.

Следователи получили необходимые документы от сопровождающей суррогатное материнство компании. Ярославская разъяснила, что рождение детей на заказ не запрещено законами РФ, но в связи с пандемией возникли сложности с усыновлением таких детей за границей. Поэтому омбудсмен предполагает, что в Москве могут быть ещё дети, рождённые суррогатными матерями для родителей из других стран и оставшиеся в стране в неизвестных условиях, писал NEWS.ru.