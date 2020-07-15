СК просит арестовать четырёх акушеров, торговавших младенцами

https://static.news.ru/photo/d5a29b0a-c693-11ea-b5c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Morris/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Следственный комитет РФ просит арестовать четырёх акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами. Соответствующее ходатайство СК направил в Басманный суд Москвы.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, СК просит заключить под стражу В. А Чернышова, Т. В Ашиткова., Ю. Ю Иванову и Л. Р. Панаиоти. Ранее всем четверым было предъявлено обвинение в торговле людьми, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы (ст. 127.1 УК РФ).

NEWS.ru писал, что 23 июня в квартире на Аргуновской улице в столице были обнаружены пять детей в возрасте от 6 дней до 6 месяцев. С ними находились две женщины. В квартире также были найдены документы о проведённых процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках. По предварительной версии, детей готовили к продаже. Сейчас ими занимаются органы опеки, младенцев направили в больницу.

По словам детского омбудсмена столицы Ольги Ярославской, после обнаружения младенцев в родильных домах российской столицы пройдут проверки. Она отметила, что уже доподлинно известно, что все найденные малыши рождены матерями, которые подписали отказы. Следователи получили необходимые документы от сопровождающей суррогатное материнство компании. Ярославская разъяснила, что рождение детей на заказ не запрещено законами РФ, но в связи с пандемией возникли сложности с усыновлением таких детей за границей. Поэтому омбудсмен предполагает, что в Москве могут быть ещё дети, рождённые суррогатными матерями для родителей из других стран и оставшиеся в стране в неизвестных условиях.

Ярославская добавила, что все пятеро детей здоровы и развиваются по возрасту, один из них обладает ярко выраженными азиатскими чертами лица.