Следком просит арестовать ещё четырёх акушеров по делу о торговле детьми

https://static.news.ru/photo/e4c0cd18-c743-11ea-a3b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следком РФ попросил Басманный суд Москвы арестовать ещё четырёх акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей. СК настаивает на мере пресечения до 14 сентября 2020 года.

В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Емашева Р. В., Мельникова В. С., Анисимова К. В. и [Блиновой Т.С.], — цитирует ТАСС пресс-секретаря инстанции Ирину Морозову.

Подозреваемым вменяют совершение злодеяний, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми» и ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Накануне Басманный суд Москвы отправил в СИЗО одного из фигурантов дела — акушера-гинеколога. Кроме того, четверо его коллег также оказались под арестом по решению инстанции.

23 июня 2020 года в квартире на Аргуновской улице в столице были обнаружены пять детей в возрасте от 6 дней до 6 месяцев. С ними находились две женщины. В квартире также были найдены документы о проведённых процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках. По предварительной версии, детей готовили к продаже. Сейчас ими занимаются органы опеки, младенцев направили в больницу.

По словам детского омбудсмена столицы Ольги Ярославской, после обнаружения младенцев в родильных домах российской столицы пройдут проверки. Она отметила, что уже доподлинно известно, что все найденные малыши рождены матерями, которые подписали отказы. Следователи получили необходимые документы от сопровождающей суррогатное материнство компании. Ярославская разъяснила, что рождение детей на заказ не запрещено законами РФ, но в связи с пандемией возникли сложности с усыновлением таких детей за границей. Поэтому омбудсмен предполагает, что в Москве могут быть ещё дети, рождённые суррогатными матерями для родителей из других стран и оставшиеся в стране в неизвестных условиях, писал NEWS.ru.

Ярославская добавила, что все пятеро детей здоровы и развиваются по возрасту, один из них обладает ярко выраженными азиатскими чертами лица.