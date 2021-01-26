Суд отобрал у Алибасова квартиру Федосеевой-Шукшиной

https://static.news.ru/photo/1d7c1288-6006-11eb-aa2a-fa163e074e61_660.jpg Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсера Бари Алибасова лишили московской квартиры его бывшей супруги — актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Такое решение принял суд. Теперь звезда не сможет распоряжаться этими квадратными метрами, ссылаясь на то, что их подарила его возлюбленная, передаёт MK.RU.

При этом уголовное дело по заявлению актрисы против её бывшего мужа не будет возбуждено. Об этом рассказал Вадим Горжанкин — представитель адвоката продюсера Романа Кандаурова.

Причиной конфликта стала квартира в Новой Москве, которую Федосеева-Шукшина подарила Алибасову, а тот вскоре переписал её на своего помощника Сергея Моцаря. Через некоторое время артистка подала заявление на расторжение брака и обратилась за помощью к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Тот, в свою очередь, поручил проверить законность сделки с недвижимостью.

Горжанкин пояснил, что следствие разобралось в ситуации. Состава преступления в действиях Алибасова выявлено не было. Продюсер законно принял в дар квартиру, после чего имел право её продать, что и было сделано.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщила, что её подзащитная решила отозвать заявление о разводе с Бари Алибасовым. Они хотят наладить отношения, при этом Алибасов не станет больше претендовать на квартиру актрисы.