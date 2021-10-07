Суд отклонил жалобу на признание «Медузы» иноагентом

Мосгорсуд отклонил жалобу «Медузы» на решение Замоскворецкого суда, который признал законным внесение издания в реестр иностранных агентов. В инстанции решение оставили без изменений, говорится на сайте СМИ.

Адвокат Сергей Бадамшин, который представляет интересы «Медузы», сообщил , что Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу защиты.

Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов 23 апреля. Такое решение было принято после обращения бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова, который сейчас продолжает писать жалобы на другие СМИ.

Это был первый случай внесения СМИ в список иноагентов за 2021 год. Тогда же в реестр попало «Первое антикоррупционное СМИ». Однако после этого Минюст начал регулярно признавать издания иностранными агентами — этот статус получили VTimes (сейчас закрыто), The Insider, «Важные истории», «Дождь» и «Медиазона», а также десятки журналистов.

«Медуза» пыталась оспорить этот статус, но получила отказ в Замоскворецком суде Москвы.