Суд отклонил иск Добровинского о возвращении ему адвокатского статуса

https://static.news.ru/photo/0f979550-713d-11eb-9d19-96000091f725_660.jpg Александр Добровинский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исковое заявление юриста Александра Добровинского, лишённого адвокатского статуса после суда над актёром Михаилом Ефремовым, которое он направил Адвокатской палате, отклонил Хамовнический суд Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе органа правосудия.

Согласно результатам рассмотрения искового заявления А. А. Добровинского к Адвокатской палате города Москвы об отмене решения о лишении статуса адвоката Хамовническим районным судом города Москвы вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований, — сообщил собеседник РИА Новости.

Совет Адвокатской палаты лишил Добровинского статуса на два года. Причиной стала работа защитника семьи погибшего в автомобильной аварии, произошедшей по вине пьяного Ефремова, курьера Сергея Захарова во время процесса над артистом. В палате посчитали, что Добровинский подорвал доверие к институту адвокатуры, когда рассказал, в том числе и СМИ, что актёр просил его о юридической помощи, но получил отказ.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

Ранее Ефремов попросил прощения у Добровинского. Актёр написал юристу письмо из колонии. Юрист в ответном письме выразил уважение артисту в связи с тем, что тот смог признать свои ошибки. Вместе с тем, по словам Добровинского, если бы Ефремов вёл себя на суде иначе, исход дела мог бы быть иным, сообщал NEWS.ru.